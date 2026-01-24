Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил уверенность в том, что полузащитник Родри сможет вернуться на уровень, который позволил ему завоевать «Золотой мяч» в 2024 году.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Я знаю причину наших нынешних проблем. Знаю на 100%. Прошло 11 месяцев. Дайте ему больше времени. Наши стандарты очень высоки, и я знаю причину нашей нестабильности», — сказал Гвардиола BBC.

В текущем сезоне Родри провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, в которых смог отличиться одним забитым мячом. Контракт хавбека с клубом действует до 30 июня 2027 года.