ЦСКА заинтересован в приобретении правого защитника сербского «Партизана» Милана Рогановича.

Артем Шуманский globallookpress.com

По информации издания Telegraf, в обмен на 20-летнего футболиста, который имеет опыт игры в центре обороны, армейцы могут отдать двух своих игроков — Михаила Рядно и Артема Шуманского.

По данным источника, клубы близки к договоренности о том, что Рядно и Шуманский перейдут в «Партизан» на правах аренды. Что касается Рогановича, то он может остаться в ЦСКА на постоянной основе, но армейцы пока не спешат с трансфером, поскольку российское трансферное окно открыто до 19 февраля.

Если «Партизан» продаст Рогановича, ему нужно будет быстро найти замену на правый фланг обороны, иначе команда столкнётся с проблемами. Сербский клуб может рассмотреть продажу игрока из-за финансовых трудностей.