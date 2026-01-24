В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в родных стенах проиграла «Аугсбургу» со счетом 1:2.

Венсан Компани (главный тренер «Баварии») globallookpress.com

Открыли счет в игре хозяева усилиями Хироки Ито на 23-й минуте, но гости во втором тайме забили дважды и вырвали победу. Авторами голов стали Артур Чавес на 75-й минуте и Ан-Ноа Массанго на 81-й минуте.

Результат матча Бавария Мюнхен 1:2 Аугсбург Аугсбург 1:0 Хироки Ито 23' 1:1 Артур Шавес 75' 1:2 Хан-Ноа Массенго 81' Бавария: Йонас Урбиг, Хироки Ито ( Том Бишоф 79' ), Ким Мин Джэ ( Felipe Chavez 85' ), Жонатан Та, Альфонсо Дэвис ( Йозуа Киммих 61' ), Леон Горецка ( Николас Джексон 79' ), Александар Павлович, Майкл Олисе, Леннарт Карл ( Джамал Мусиала 61' ), Луис Диас, Гарри Кейн Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Робин Фелльхауэр, Артур Шавес ( Мариус Вольф 85' ), Кевен Шлоттербек, Цедрик Цезигер, Фабиан Ридер ( Янник Кайтель 74' ), Хан-Ноа Массенго, Эльвис Реджбечай ( Мерт Кёмюр 74' ), Алексис Клод-Морис, Anton Kade ( Самюэль Эссенде 63' ) Жёлтая карточка: Жонатан Та 73' (Бавария)

Статистика матча 6 Удары в створ 6 4 Удары мимо 7 70 Владение мячом 30 9 Угловые удары 3 3 Офсайды 3 10 Фолы 5

«Бавария» с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Аугсбург» (1( — поднялся на 13- место.

В параллельной игре «Хоффенхайм» на выезде выиграл у «Айнтрахта» со счетом 3:1. На гол Арно Калимуэндо Муинги гости ответили точными ударами Максима Моерстедта и Озана Кабака, а также автоголом Ауреля Аменды.

«Хоффенхайм» набрал 36 очков и идет третьим в турнирной таблице, «Айнтрахт» с 27 баллами — седьмой.