В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в родных стенах проиграла «Аугсбургу» со счетом 1:2.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Хироки Ито на 23-й минуте, но гости во втором тайме забили дважды и вырвали победу. Авторами голов стали Артур Чавес на 75-й минуте и Ан-Ноа Массанго на 81-й минуте.
Результат матча
БаварияМюнхен1:2АугсбургАугсбург
1:0 Хироки Ито 23' 1:1 Артур Шавес 75' 1:2 Хан-Ноа Массенго 81'
Бавария: Йонас Урбиг, Хироки Ито (Том Бишоф 79'), Ким Мин Джэ (Felipe Chavez 85'), Жонатан Та, Альфонсо Дэвис (Йозуа Киммих 61'), Леон Горецка (Николас Джексон 79'), Александар Павлович, Майкл Олисе, Леннарт Карл (Джамал Мусиала 61'), Луис Диас, Гарри Кейн
Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Робин Фелльхауэр, Артур Шавес (Мариус Вольф 85'), Кевен Шлоттербек, Цедрик Цезигер, Фабиан Ридер (Янник Кайтель 74'), Хан-Ноа Массенго, Эльвис Реджбечай (Мерт Кёмюр 74'), Алексис Клод-Морис, Anton Kade (Самюэль Эссенде 63')
Жёлтая карточка: Жонатан Та 73' (Бавария)
«Бавария» с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Аугсбург» (1( — поднялся на 13- место.
В параллельной игре «Хоффенхайм» на выезде выиграл у «Айнтрахта» со счетом 3:1. На гол Арно Калимуэндо Муинги гости ответили точными ударами Максима Моерстедта и Озана Кабака, а также автоголом Ауреля Аменды.
«Хоффенхайм» набрал 36 очков и идет третьим в турнирной таблице, «Айнтрахт» с 27 баллами — седьмой.