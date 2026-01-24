Капитан «Балтики» Кевин Андраде высказался о подготовке команды ко второй части сезона в РПЛ.

Кевин Андраде globallookpress.com

«Когда мы приехали на тренировочные сборы мы понимали, что будет тяжело. У нас была очень длинная пауза, потому нужно много работать, чтобы набрать форму и вернуться тот уровень, на котором мы играли раньше. В этом году требования выше, потому что мы боремся за чемпионство. Так что нам нужно серьезно подготовиться, приложить дополнительные усилия, чтобы подойти к концовке сезона в лучшей форме и быть готовым сражаться за титул.

Думаю, что сейчас вся проделанная работа отражается на нашей игре и результатах. Это видно и по таблице, и по нашей самоотдаче. Думаю, это и есть путь, по которому нужно идти. Я уже говорил, это доказательство того, что "Балтика" всегда может быть в топе, бороться за трофей. Я не хочу, чтобы это было только в текущем сезоне. Важно, чтобы клуб из года в год все делал правильно и постоянно конкурировал с сильнейшими командами России. Сейчас это наша цель. Болельщики и все мы мечтаем о том, чтобы в мае бороться за чемпионство. Мы отдадим все, чтобы это стало реальностью», — цитирует Андраде пресс‑служба «Балтики».

«Балтика» набрала 35 очков за 18 туров и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.