Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о выступлении команды в первой части сезона РПЛ.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Команда выстрелила? Да никуда она не выстрелила! Мы выстрелим, если в конце сезона попадем в тройку. Мы просто занимаемся дежурной работой.

Передо мной сейчас и стоит задача стереть все эти ненужные мысли у игроков и настроить их на серьезную, каждодневную, профессиональную работу на сборах», — приводит слова Талалаева «В мире спорта».

В настоящий момент «Балтика» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.