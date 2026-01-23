В товарищеском матче на сборах «Спартак» сыграл вничью со сборной Китая со счетом 2:2.

Кристофер Мартинс globallookpress.com

Кристофер Мартинс на 22-й минуте и Антон Заболотный на 72-й минуте стали авторами забитых мячей в составе российской команды. Кто забивал за китайскую сборную не сообщается.

Матч стал первым для нового главного тренера спартаковцев Хуана Карлоса Карседо. По договоренности сторон встреча не анонсировалась заранее и прошла в закрытом режиме.

Отметим, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.