Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Когда ты большую часть травмирован и это происходит на регулярной основе, тогда встают вопросы. Это ненормально в таком возрасте. В любом профессиональном спорте это прежде всего твои проблемы, твою здоровье, твой организм, за которым ты должен следить и относиться к нему соответственно, чтобы он не давал сбои. Кончено, когда ты такое время пропускаешь в таком возрасте, то терпение лопается. В этом случае так и произошло.

Возвращение Захаряна в "Динамо"? Для него это оптимальный вариант. Его все знают, туда же вернуться — самый оптимальный вариант», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

В текущем сезоне россиянин провел 16 матчей за команду из Сан-Себастьяна во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее появилась информация, что Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» уже в зимнее трансферное окно.