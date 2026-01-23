Завершились два матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Брага» одержала победу над «Ноттингем Форест» со счетом 1:0.

На 54-й минуте игрок английской команды Райан Йейтс оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

После этого матча «Брага» занимает 5-е место в таблице с 16-ю очками в копилке, а «Ноттингем Форест» — на 15-й позиции (11).

Загребское «Динамо» разгромило «Стяуа» со счетом 4:1.

У хорватской команды дубль оформил Дион Белё, отличившись на 11-й и 71-й минутах.

По голу у «Динамо» записали на свой счет Монсеф Бакрар на 7-й минуте и Сандро Куленович на 90+3-й минуте.

Единственный гол в составе «Стяуа» забил Даниэль Бырлиджа на 42-й минуте.

«Динамо» Загреб занимает 20-е место в таблице с 10-ю очками в активе. «Стяуа» располагается на 29-й строчке с 6-ю баллами.