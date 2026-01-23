Главный тренер Микель Артета высказался о предстоящем матче против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Они настолько хороши во многих аспектах игры, что очевидно: когда у команды есть пространство для бега и определённые игроки, способные активизировать свои рывки, они становятся смертельно опасными, вы видели это несколько дней назад в Манчестер.

Но у них много качеств, которые могут создать вам проблемы. Кроме того, как и у любой команды, у них есть свои слабости. Исторически сложилось так, что всегда существовала тесная связь между контратакой и профилем игроков, которые у них всегда были, как уже говорил, "Манчестер Юнайтед" очень хорошо умеет использовать эти свободные зоны. Не знаю точных статистических данных, но, безусловно, они одни из лучших», — приводит слова Артеты ESPN.

Матч 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Лондоне в воскресенье, 25 января. Начало игры — в 19:30 мск.