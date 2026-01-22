Полузащитник «Зенита» Вендел будет оштрафован примерно на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей) за опоздание к началу сборов команды. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный на футболиста «Зенита». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Бразильский игрок планирует прибыть в Доху либо сегодня, 22 января, либо в пятницу, 23 января. Размер штрафа рассчитан по схеме: 100 тысяч евро за каждый пропущенный день.

В текущем сезоне Вендел сыграл 16 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2029 года.