Юрий Семин, известный российский тренер, поделился своим мнением о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. По его словам, лондонский «Арсенал» выделяется среди всех команд.

Юрий Семин globallookpress.com

«Арсенал» — явный лидер Лиги чемпионов. По игре «Арсенал» на сегодняшний день превосходит все команды как в английском чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Они очень сбалансированные, у них сложно найти слабости. Если «Арсенал» сумеет эти кондиции додержать до 30 мая, то, мне кажется, он должен выиграть Лигу чемпионов. На сегодняшний момент с ним никто не может сравниться«, — сказал Семин "Чемпионату".

"Арсенал" в седьмом туре Лиги чемпионов выиграл в гостях у "Интера" со счетом 3:1. В последнем матче общей стадии турнира лондонский клуб сыграет против "Бенфики".