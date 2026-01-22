Полузащитник «Ливерпуля», Доминик Собослаи, лидирует в Лиге чемпионов по количеству созданных голевых моментов в текущем сезоне. На его счету уже семь таких эпизодов, что подтверждается статистическим порталом Squawka.

Доминик Собослаи globallookpress.com

Ближайшие преследователи Собослаи — его одноклубник Коди Гакпо и игрок «Аталанты» Шарль Де Кетеларе, у каждого из которых по шесть голевых моментов. Пять голевых моментов на счету у Сержа Гнабри из «Баварии», Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», Деклана Райса из «Арсенала» и Ламина Ямаля из «Барселоны».

В матче против «Марселя», который состоялся 21 января и завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:0, Доминик Собослаи отметился забитым голом, добавив еще один результативный момент в свою статистику.