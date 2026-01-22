Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о будущем в команде защитника Николая Рассказова.

Магомед Адиев globallookpress.com

«Каждый человек индивидуален, у каждого где‑то начинается этап, а где‑то заканчивается. И каждый человек должен принимать решения самостоятельно. Я как тренер всегда уважал и буду уважать любое мнение. Коля, по большому счету, в первой части чемпионата — единственный игрок, который находился на этой позиции (правого защитника), периодически там Алексей Сутормин появлялся. Но в большей степени на Колю была сделана ставка.

Какое он примет решение? Я с ним разговаривал на эту тему, он взял время на раздумье. Какое бы решение он ни принял, мы это с достоинством примем. Но, конечно, не хотелось бы такими игроками раскидываться. Но если он останется, я буду очень рад», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ 28-летний Рассказов принял участие в 16 матчах, в которых четыре раза результативно ассистировал партнерам по команде.