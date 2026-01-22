Нападающий «Зенита» Педро прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против «Шанхай Порт» (4:1).

Педро — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«Очень хороший матч провели. Поздравляю всю команду! Очень рад, что удалось отличиться. Надеюсь, что продолжим в том же духе, будем наращивать обороты и продолжим эту победную серию в товарищеских встречах. Повторюсь, очень хорошая игра.

Решение перебросить мяч через вратаря в ситуации с моим голом — единственное верное? Вообще, отмечу, что нас, нападающих, всегда просят врываться в свободные зоны. Я, в свою очередь, увидел такую возможность, откликнулся на передачу Луиса. И когда понял, что вратарь далеко вышел из ворот, сразу решил, что хорошо было бы попробовать перекинуть мяч через него. Рад, что удалось.

Моя позиция была немножко глубже обычного, в полузащите? Да, действительно, действовал сегодня ближе к Барриосу, но, с одной стороны, играл глубже, с другой — был почти всегда свободнее, чем обычно. Мне было удобно. И вообще, куда бы меня ни определили на поле, везде буду стараться показывать свой максимум, — приводит слова Педро пресс-служба "Зенита".

В следующем товарищеском матче "сине-бело-голубые" снова сыграют против "Шанхай Порт" 26-го января в 11:00 по мск.