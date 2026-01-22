Второй матч зимних сборов между махачкалинским «Динамо» и сербским «Железничаром» завершился победой команды из Сербии со счетом 1:0. Единственный гол был забит в добавленное время, на 83-й минуте матча.

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Железничар» занимает пятое место в турнирной таблице сербской Суперлиги после первой части сезона, где участвуют 16 команд. 19 января 2026 года «Динамо» провело товарищеский матч с сербским клубом «ИМТ Белград» в рамках зимних сборов в Турции и одержало победу со счетом 2:0. Эта игра стала первой под руководством нового главного тренера команды, Вадима Евсеева.

По итогам 18 туров РПЛ «Динамо» находится на 13-й позиции с 15 набранными очками.