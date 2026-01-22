Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривало возможность возвращения Мэйсона Гринвуда в команду, сообщает журналист Football Insider Пит О’Рурк. Летом 2024 года в сделку по продаже игрока в «Марсель» была включена опция обратного выкупа.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

В январе 2022 года Харриет Робсон, девушка Гринвуда на тот момент выступавшего за «МЮ», обвинила его в насилии и попытке изнасилования. Мэйсона арестовали, но затем выпустили под залог. В августе клуб объявил, что Гринвуд покинет команду. Впоследствии обвинения были сняты, и пара возобновила отношения. У них родились двое детей.

В текущем сезоне Лиги 1, выступая за «Марсель», 24-летний Гринвуд забил 12 голов и сделал три результативные передачи в 17 матчах.