Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривало возможность возвращения Мэйсона Гринвуда в команду, сообщает журналист Football Insider Пит О’Рурк.  Летом 2024 года в сделку по продаже игрока в «Марсель» была включена опция обратного выкупа.

Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

В январе 2022 года Харриет Робсон, девушка Гринвуда на тот момент выступавшего за «МЮ», обвинила его в насилии и попытке изнасилования.  Мэйсона арестовали, но затем выпустили под залог.  В августе клуб объявил, что Гринвуд покинет команду.  Впоследствии обвинения были сняты, и пара возобновила отношения.  У них родились двое детей.

В текущем сезоне Лиги 1, выступая за «Марсель», 24-летний Гринвуд забил 12 голов и сделал три результативные передачи в 17 матчах.