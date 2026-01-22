В рамках зимних учебно-тренировочных сборов состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном». Победу со счетом 3:1 одержали футболисты ЦСКА.

Артем Дзюба globallookpress.com

Первый гол на 29-й минуте забил нападающий «Акрона» Артем Дзюба. На 42-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев сравнял счет, а на 74-й минуте защитник армейцев Мойзес вывел свою команду вперед, реализовав удар со штрафного. В концовке матча, на 85-й минуте, Матия Попович завершил разгром, забив третий гол ЦСКА.

После 18 матчей чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 36 очками. «Акрон», имея в активе 21 очко, располагается на девятой строчке.