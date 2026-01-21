Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал вторым по результативности бразильским игроком в Лиге чемпионов.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Это произошло в матче 7-го тура, который состоялся 20 января. «Реал» уверенно обыграл «Монако» со счетом 6:1, а Винисиус, которому 25 лет, забил один из голов в этой встрече.

Этот мяч стал для Винисиуса 30-м в Лиге чемпионов. Теперь у него столько же голов, сколько у Кака — 30 точных попаданий. Лидером среди бразильских игроков остается Неймар, который забил 43 мяча.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 30 матчей за «Реал», отметившись семью голами и 11 результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.