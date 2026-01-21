В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» в родных стенах разгромил «Монако» со счетом 5:1.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В составе победителей дублем смог отметиться Килиан Мбаппе, а еще по голу забили Франко Мастантуоно, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Также автогол в пассиве Тило Керер. За «Монако» мяч престижа забил Джордан Тезе.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 6:1 Монако Монако 1:0 Килиан Мбаппе 5' 2:0 Килиан Мбаппе 26' 3:0 Франко Мастантуоно 51' 4:0 Винисиус Жуниор 63' 4:1 Джордан Тезе 72' 5:1 Джуд Беллингхэм 80' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио ( Даниель Себальос 46' ), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга ( Даниэль Карвахаль 77' ), Арда Гюлер ( Фран Гарсия 77' ), Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм, Франко Мастантуоно ( Гонсало Гарсия 71' ), Дин Хейзен, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор Монако: Филипп Кён, Джордан Тезе, Каю Энрике, Эрик Дайер, Тило Керер, Вандерсон ( Мамаду Кулибали 61' ), Александр Головин ( Люка Мишаль 84' ), Магнес Аклиуше, Денис Закария ( Джордж Иленихена 73' ), Фоларин Балогун ( Аладжи Бамба 73' ), Ансумане Фати ( Кассум Уаттара 61' ) Жёлтые карточки: Джуд Беллингхэм 44' — Денис Закария 33'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 10 Удары мимо 9 49 Владение мячом 51 10 Угловые удары 5 9 Фолы 11

«Реал» теперь имеет в своем активе 15 очков. Мадридцы идут на третьей строчке в турнирной таблице. «Монако» с 9 баллами остался на 20-м месте.