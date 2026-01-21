В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» в родных стенах разгромил «Монако» со счетом 5:1.
В составе победителей дублем смог отметиться Килиан Мбаппе, а еще по голу забили Франко Мастантуоно, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Также автогол в пассиве Тило Керер. За «Монако» мяч престижа забил Джордан Тезе.
Результат матча
Реал МадридМадрид6:1МонакоМонако
1:0 Килиан Мбаппе 5' 2:0 Килиан Мбаппе 26' 3:0 Франко Мастантуоно 51' 4:0 Винисиус Жуниор 63' 4:1 Джордан Тезе 72' 5:1 Джуд Беллингхэм 80'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио (Даниель Себальос 46'), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга (Даниэль Карвахаль 77'), Арда Гюлер (Фран Гарсия 77'), Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм, Франко Мастантуоно (Гонсало Гарсия 71'), Дин Хейзен, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор
Монако: Филипп Кён, Джордан Тезе, Каю Энрике, Эрик Дайер, Тило Керер, Вандерсон (Мамаду Кулибали 61'), Александр Головин (Люка Мишаль 84'), Магнес Аклиуше, Денис Закария (Джордж Иленихена 73'), Фоларин Балогун (Аладжи Бамба 73'), Ансумане Фати (Кассум Уаттара 61')
Жёлтые карточки: Джуд Беллингхэм 44' — Денис Закария 33'
«Реал» теперь имеет в своем активе 15 очков. Мадридцы идут на третьей строчке в турнирной таблице. «Монако» с 9 баллами остался на 20-м месте.