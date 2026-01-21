Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин оценил уровень давления в московском клубе.

Роман Шишкин
Роман Шишкин globallookpress.com

«Интерес к "Спартаку" очень большой, как и требования.  Любой игравший в "Спартаке" скажет, что там присутствует дух победителя вне зависимости от места.  Бывают разные периоды и реалии, но "Спартак" всегда боролся за высокие места.  Успех приходит только тогда, когда команда сконцентрирована на результате и футболе, когда никто не мешает и нет отставок.  Когда никто не вставляет палки в колёса, тогда есть результат.

Сейчас в "Спартаке" немного другая история.  Больше шумихи, околофутбольных дел.  Это всё выбивает, влияет на руководство и футболистов.  Когда такой дисбаланс в команде, он чувствуется.  Я бывал в таких ситуациях — это выбивает.  Пожелаю "Спартаку", чтобы всё работало, как часы.  Обидно, ведь всё для этого есть: финансы, стадион, болельщики, классный состав, не хуже "Зенита" и Краснодара», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Напомним, что недавно на пост главного тренера «Спартака» был назначен испанец Хуан Карседо.  Москвичи идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.  Чемпионат возобновится в конце февраля.