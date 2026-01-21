Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, высказался о несостоявшемся трансфере игрока в ЦСКА.

Владислав Саусь globallookpress.com

«Какова вероятность, что Саусь останется в "Балтике" этой зимой? Пока не найдется тот клуб, который договорится с "Балтикой", он останется.

Почему не получилось перейти в ЦСКА? Спросите у спортивного директора "Балтики", почему не срослось с ЦСКА. Он вам ответит. Пусть лучше он расскажет», — цитирует Талаева «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ Саусь сыграл 17 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. «Балтика» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.