Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал трансфер бразильского защитника Давида Рикардо в столичный клуб.

Давид Рикардо globallookpress.com

«"Динамо" нужно было усиливать линию обороны. Рикардо стоит целую кучу денег, поэтому клуб точно десять раз подумал перед покупкой. За такие деньги иностранцы должны играть. Надо на него посмотреть в игре, много голов забивается из центральной оси. Нужно понять, с кем он будет играть в паре, найти с ним взаимопонимание. До этого же были пенки в обороне, а это никуда не годится. С такой обороной ничего не выиграешь. Надеюсь, Рикардо будет сильнее Бальбуэна и Маричаля, им не хватало скоростёнки», — цитирует Силкина «Советский спорт».

23-летний Рикардо выступает за «Ботафого» с января 2025 года. Всего он провел в минувшем сезоне 29 матчей и забил один гол. Ранее он играл за «Сеару» и «Флуминенсе».

Напомним, что «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.