Центральный защитник «Ботафого» Давид Рикардо официально перебрался в «Динамо», информирует пресс-служба москвичей.

Давид Рикардо globallookpress.com

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 6 млн евро, а сам футболист подпишет контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один год.

23-летний Рикардо выступает за «Ботафого» с января 2025 года. Всего он провел в минувшем сезоне 29 матчей и забил один гол. Ранее он играл за «Сеару» и «Флуминенсе».

Напомним, что «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.