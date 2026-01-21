В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта» со счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Камило Дуран, забивший на 4-й и 80-й минутах. Победный же гол на счету Бахлула Мустафазаде на 94-й минуте. За гостей забили Джан Узун на 10-й минуте и Фарес Чаиби на 80-й минуте.

Результат матча

Карабах Агдам 3:2 Айнтрахт Ф Франкфурт

1:0 Камило Дуран 4' 1:1 Джан Узун 10' 1:2 Фарес Шаиби 78' пен. 2:2 Камило Дуран 80' 3:2 Бахлул Мустафазаде 90+4'

Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Леандру Андраде ( Алексей Кащук 84' ), Джонатан Монтьель ( Эммануэль Аддай 84' ), Абделла Зубир, Камило Дуран ( Муса Гурбанлы 90' )

Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Натаниэль Браун, Расмус Кристенсен, Ннамди Коллинз ( Alexander Staff 85' ), Робин Кох, Артур Теате, Ансгар Кнауфф ( Жан-Маттео Баойя 79' ), Джан Узун ( Фарес Шаиби 71' ), Рицу Доан ( Марио Гётце 71' ), Хуго Ларссон ( Эмиль Хойлунд 85' ), Эйе Скири

Жёлтые карточки: Камило Дуран 84' — Расмус Кристенсен 61', Alexander Staff 89'