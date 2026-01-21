В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта» со счетом 3:2.
В составе победителей дублем отметился Камило Дуран, забивший на 4-й и 80-й минутах. Победный же гол на счету Бахлула Мустафазаде на 94-й минуте. За гостей забили Джан Узун на 10-й минуте и Фарес Чаиби на 80-й минуте.
Результат матча
КарабахАгдам3:2Айнтрахт ФФранкфурт
1:0 Камило Дуран 4' 1:1 Джан Узун 10' 1:2 Фарес Шаиби 78' пен. 2:2 Камило Дуран 80' 3:2 Бахлул Мустафазаде 90+4'
Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Леандру Андраде (Алексей Кащук 84'), Джонатан Монтьель (Эммануэль Аддай 84'), Абделла Зубир, Камило Дуран (Муса Гурбанлы 90')
Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Натаниэль Браун, Расмус Кристенсен, Ннамди Коллинз (Alexander Staff 85'), Робин Кох, Артур Теате, Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя 79'), Джан Узун (Фарес Шаиби 71'), Рицу Доан (Марио Гётце 71'), Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд 85'), Эйе Скири
Жёлтые карточки: Камило Дуран 84' — Расмус Кристенсен 61', Alexander Staff 89'
«Карабах» с 10 баллами теперь занимает 17-е место в турнирной таблице, «Айнтрахт» (4) — 33-й.