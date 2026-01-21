Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что в игре 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против португальского «Спортинга» (1:2) его команда не заслуживала поражение и провела лучшую игру в сезоне.

Луис Энрике globallookpress.com

«Это был наш лучший матч в сезоне. Мы должны были победить, но в футболе торжествует тот, кто больше забивает. "Спортинг" забил дважды, а мы — один раз. В этом отношении нам надо прибавлять. Но, повторюсь, я очень рад за команду. Я поздравляю ее, поскольку именно так и надо сражаться на выезде в еврокубках», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Сейчас парижане идут пятыми в таблице ЛЧ с 13 очками. «Спортинг» (13) занимает строку ниже.