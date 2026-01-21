21 января на «Рамс Парк» в Стамбуле состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Галатарасай» примет мадридский «Атлетико». Старт встречи в 20:45 мск.

«Галатасарай» после 6 туров имеет 9 очков. Команда проиграла последние две встречи в турнире. Хозяева уступили «Монако» и «Юниону». Несмотря на это, «львам» удалось остаться в зоне плей-офф.

«Атлетико» занимает 10-ю позицию. У клуба 12 очков после 6 матчей. «Матрасники» имеют 4 победы и 2 поражения. На данный момент подопечные Симеоне выиграли 3 матча подряд. Последним результатом стали выездные 3:2 с ПСВ.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.

Букмекеры дают 3.30 на победу «Галатасарая», за 2.15 они предлагают поставить на победу «Атлетико», за 3.80 — на ничью.

Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Галатасарая» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Галатасарай» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

