21 января на «Рамс Парк» в Стамбуле состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Галатарасай» примет мадридский «Атлетико». Старт встречи в 20:45 мск.
«Галатасарай» после 6 туров имеет 9 очков. Команда проиграла последние две встречи в турнире. Хозяева уступили «Монако» и «Юниону». Несмотря на это, «львам» удалось остаться в зоне плей-офф.
«Атлетико» занимает 10-ю позицию. У клуба 12 очков после 6 матчей. «Матрасники» имеют 4 победы и 2 поражения. На данный момент подопечные Симеоне выиграли 3 матча подряд. Последним результатом стали выездные 3:2 с ПСВ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.
- Букмекеры дают 3.30 на победу «Галатасарая», за 2.15 они предлагают поставить на победу «Атлетико», за 3.80 — на ничью.
- Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Галатасарая» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Галатасарай» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
