Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился своими мыслями о смене тренера в клубе и о крупной победе над «Монако» со счетом 6:1 в Лиге чемпионов.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Конечно, при 5:0 не хочется пропускать. Но в целом я доволен командной игрой — тем, как играли в целом, как оборонялись. В таком ключе и нужно продолжать. Думаю, все у нас всегда сосредоточены на "Реале" и на желании побеждать. А что касается тренировок — да, конечно, это другой тренер. У него иные методы работы, другое видение игры, того, как он хочет атаковать и защищаться», — цитирует Куртуа «СЭ».

«Реал» благодаря победе набрал 15 очков после семи туров и занимает второе место. «Монако» идет на 20-й строчке с девятью баллами.