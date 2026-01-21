Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал назначение Хуана Карседо на аналогичный пост в столичном клубе.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Я знаю весь тренерский штаб Хуана. Могу сказать, что это настоящие профессионалы и хорошие люди. Они способны добиться успеха в "Спартаке"", — цитирует Абаскаль 'Матч ТВ'.

Карседо был назначен на пост главного тренера 'красно‑белых' в начале января. Соглашение 52‑летнего испанца рассчитано до лета 2028 года.

'Спартак' занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 18 встреч.