19 января защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Арсеналу», планировал отправиться в Амстердам. Эту информацию предоставило издание Sky Sports.

Александр Зинченко globallookpress.com

По данным, опубликованным вчера днем, украинский футболист находился в завершающей стадии переговоров о переходе в «Аякс» на условиях аренды. Предполагалось, что в ближайшие два дня он пройдёт медицинское обследование для завершения сделки. В текущем сезоне Зинченко сыграл в 10 матчах, но не отметился результативными действиями.

На текущий момент «Аякс» занимает третье место в турнирной таблице Эредивизи, отставая от лидера чемпионата, ПСВ, на 18 очков. В Лиге чемпионов амстердамская команда потерпела пять поражений в шести матчах группового этапа.