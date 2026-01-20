20 января в Мадриде состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» будет принимать «Монако». Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу», начало в 23:00 мск.
«Реал» в прошлом туре проиграл «Ман Сити» и теперь должен побеждать, чтобы остаться в топ-8. Альваро Арбелоа только осваивается на новой должности. Это заметно по результатам. Команда сенсационно проиграла «Альбасете» в Кубке Испании, затем выиграла у «Леванте» в Примере.
«Монако» будет стараться доставить «Реалу» максимум проблем. Гостей устроит как минимум ничья. В ЛЧ «монегаски» не проигрывают уже 5 туров. Удастся ли им продолжить серию и сохранить шансы на борьбу за плей-офф?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на матч «Реал» — «Монако», коэффициенты выбранных исходов составляют 1.95 и 6.33.
- Букмекеры считают «Реал» фаворитом, на его победу они дают 1.30, на победу «Монако» — 9.00, на ничью — 6.60.
- Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Реала» со счетом 3:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.