20 января в Мадриде состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» будет принимать «Монако». Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу», начало в 23:00 мск.

«Реал» в прошлом туре проиграл «Ман Сити» и теперь должен побеждать, чтобы остаться в топ-8. Альваро Арбелоа только осваивается на новой должности. Это заметно по результатам. Команда сенсационно проиграла «Альбасете» в Кубке Испании, затем выиграла у «Леванте» в Примере.

«Монако» будет стараться доставить «Реалу» максимум проблем. Гостей устроит как минимум ничья. В ЛЧ «монегаски» не проигрывают уже 5 туров. Удастся ли им продолжить серию и сохранить шансы на борьбу за плей-офф?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на матч «Реал» — «Монако», коэффициенты выбранных исходов составляют 1.95 и 6.33.

Букмекеры считают «Реал» фаворитом, на его победу они дают 1.30, на победу «Монако» — 9.00, на ничью — 6.60.

Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Реала» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.