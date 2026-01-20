Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о шансах главного тренера сборной России Валерия Карпина возглавить «Реал Сосьедад».

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Это просто политес. Человек тренирует сборную России, они не будут говорить ничего плохого про него, это совершенно нормальная вещь. Конечно, Валерий Георгиевич вырос как тренер, тут вопросов нет. Но квалификацию тренера определяют по тому, что он выиграл, хотя примеры обратные есть. Бесков во все времена считался выдающимся тренером, но он не приводил никого к чемпионству до "Спартака", а работал тренером уже больше 20 лет, поэтому все спорно. Не скажу, что Карпин выдающийся тренер. Сегодня выдающимся я все‑таки буду считать Гвардиолу и Анчелотти, Клоппа, может, еще кого‑то можно назвать.

Карпин присутствовал на игре, но у него предыдущая семья там живет, у него раньше там был бизнес. Он много прожил в Испании и понятно, что вокруг этого много разговоров, тем более "Реал Сосьедад" не так уж здорово выступает. Но должно еще много времени пройти до того, как он мог бы стать тренером этой команды.

Возможно ли это в целом? Это больше возможно в России. В "Спартаке" меняют тренеров, как перчатки. Такое впечатление, что они ищут "Старика Хоттабыча"… Даже не разбираются какой тренер, подходит ли он "Спартаку", какие игроки нужны… Через полгода платят тренеру неустойку и "до свидания". У нас можно спрогнозировать, что Карпин быстрее окажется в "Спартаке", чем в заметной команде Испании. Там будут смотреть всю подноготную его тренерства, а каких‑то особых заслуг у него нет, честно говоря», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Ранее Карпин заявил, что не исключает возможность возглавить испанский клуб, за который играл в периодах с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 годах