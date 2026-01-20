В матче 22-го тура чемпионата Англии «Брайтон» в родных стенах сыграл вничью с «Борнмутом» — 1:1.

Открыли счет в игре гости усилиями Маркуса Тавернье с пенальти уже на 32-й минуте встречи. Уйти от поражения хозяева смогли только на первой компенсированной минуте, когда отличился Харалампос Костулас.

Результат матча Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 1:1 Борнмут Борнмут 0:1 Маркус Таверньер 28' пен. 1:1 Хараламбос Костулас 90+1' Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Ферди Кадиоглу ( Оливье Боскальи 89' ), Джек Хиншелвуд ( Карлос Балеба 66' ), Паскаль Грос, Браян Груда ( Жоржиньо Рюттер 66' ), Диего Гомес ( Янкуба Минте 66' ), Каору Митома, Дэнни Уэлбек ( Хараламбос Костулас 78' ) Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Алекс Хименес, Амин Адли ( Бафоде Диаките 79' ), Маркус Таверньер ( Райан Кристи 71' ), Алекс Скотт, Льюис Кук, Эванилсон, Eli Junior Kroupi ( Адам Смит 71' ) Жёлтые карточки: Дэнни Уэлбек 58', Ян Паул ван Хекке 77' — Маркос Сенеси 60', Eli Junior Kroupi 71', Адам Смит 83', Джордже Петрович 85'

Статистика матча 5 Удары в створ 2 3 Удары мимо 5 66 Владение мячом 34 11 Угловые удары 6 0 Офсайды 2 7 Фолы 6

«Брайтон» с 30 очками в активе занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут» (27) — 15-й.