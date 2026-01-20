В матче 22-го тура чемпионата Англии «Брайтон» в родных стенах сыграл вничью с «Борнмутом» — 1:1.
Открыли счет в игре гости усилиями Маркуса Тавернье с пенальти уже на 32-й минуте встречи. Уйти от поражения хозяева смогли только на первой компенсированной минуте, когда отличился Харалампос Костулас.
Результат матча
Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув1:1БорнмутБорнмут
0:1 Маркус Таверньер 28' пен. 1:1 Хараламбос Костулас 90+1'
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Ферди Кадиоглу (Оливье Боскальи 89'), Джек Хиншелвуд (Карлос Балеба 66'), Паскаль Грос, Браян Груда (Жоржиньо Рюттер 66'), Диего Гомес (Янкуба Минте 66'), Каору Митома, Дэнни Уэлбек (Хараламбос Костулас 78')
Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Алекс Хименес, Амин Адли (Бафоде Диаките 79'), Маркус Таверньер (Райан Кристи 71'), Алекс Скотт, Льюис Кук, Эванилсон, Eli Junior Kroupi (Адам Смит 71')
Жёлтые карточки: Дэнни Уэлбек 58', Ян Паул ван Хекке 77' — Маркос Сенеси 60', Eli Junior Kroupi 71', Адам Смит 83', Джордже Петрович 85'
«Брайтон» с 30 очками в активе занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут» (27) — 15-й.