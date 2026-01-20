Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче против «Интера» в Лиге чемпионов.

Микель Артета
Микель Артета globallookpress.com

«Контекст очень похож на прошлогодний, хотя текущее положение команд немного отличается.  У соперника новый тренер, и, на мой взгляд, он уже привнес элементы идентичности и стиля игры.

Это закрытая команда, агрессивная.  Еще агрессивнее в отборе.  Они обладают талантом, умением, нужным менталитетом.  Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы играть в свой футбол.  Нужно использовать свой шанс забить гол и контролировать ключевые моменты», — цитирует Артету клубная пресс-служба.

Матч «Интер» — «Арсенал» состоится во вторник, 20 января.  Начало игры запланировано на 23:00 мск.