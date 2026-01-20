Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче против «Интера» в Лиге чемпионов.

Микель Артета globallookpress.com

«Контекст очень похож на прошлогодний, хотя текущее положение команд немного отличается. У соперника новый тренер, и, на мой взгляд, он уже привнес элементы идентичности и стиля игры.

Это закрытая команда, агрессивная. Еще агрессивнее в отборе. Они обладают талантом, умением, нужным менталитетом. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы играть в свой футбол. Нужно использовать свой шанс забить гол и контролировать ключевые моменты», — цитирует Артету клубная пресс-служба.

Матч «Интер» — «Арсенал» состоится во вторник, 20 января. Начало игры запланировано на 23:00 мск.