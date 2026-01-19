Защитник Марк Гехи высказался о своем периоде выступления в «Кристал Пэлас».

Марк Гехи globallookpress.com

Напомним, что игрок обороны подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2031-го года.

«Я невероятно благодарен за возможность играть в этом клубе. Многие великие игроки приходили сюда и оставляли свой след. Да и просто быть тем, кто пришёл в этот клуб и играл перед этими замечательными болельщиками — это было для меня невероятно.

Носить капитанскую повязку этого клуба — это настоящее благословение. Знать, что меня поддерживает каждый болельщик, было потрясающе. Культура команды, культура футбольного клуба, воплощена в болельщиках и в том, что Южный Лондон значит для каждого человека. И что он значит для меня.

Мне на ум приходит слово "семья", и я думаю о людях, которые поддерживают друг друга. Вне зависимости от обстоятельств болельщики всегда меня поддерживали. Не только как игрока, но и как человека, большего и желать нельзя, поэтому я просто хочу сказать большое спасибо.

Большое спасибо за всё, что вы для меня сделали, за возможность играть в Премьер-лиге, за возможность быть капитаном команды и за возможность для обычного парня осуществить свою мечту», — сказал Гехи в интервью пресс-службе «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне защитник провел за «орлов» 20 матчей в рамках АПЛ, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.