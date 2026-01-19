Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи официально перебрался в «Манчестер Сити».
По информации клубной пресс-службы, 25-летний игрок сборной Англии заключил соглашение с клубом до 2031 года.
По информации talkSPORT, «Манчестер Сити» заплатит 20 миллионов фунтов, а с бонусами общая сумма сделки приблизится к 30 миллионам фунтов.
Зарплата Гехи в «Манчестер Сити» составит 200 тысяч в неделю. Он войдет в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды.
В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.