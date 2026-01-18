«Ювентус» обратился к «Кристал Пэлас» с предложением по аренде нападающего Жана-Филиппа Матета за 2 миллиона евро, а также с опцией выкупа за 28 миллионов евро, которая станет обязательной, если клуб квалифицируется в Лигу Европы.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» достиг договоренности с самим игроком. В текущем сезоне Матета отличился восемью голами в 22 матчах Английской Премьер-лиги.

«Ювентус» после 21 матча итальянской Серии А занимает пятую строчку с 39 очками. Отставание от лидирующего «Интера» составляет десять очков. Ближайший матч «старая сеньора» проведет против «Бенфики» в Лиге чемпионов 22 января.