Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Динамо» Дениса Макарова, отреагировал на слухи, что футболист отказался переходить в «Крылья Советов».

Денис Макаров globallookpress.com

«Денис сейчас работает с "Динамо-2", едет на сбор. Из "Крыльев Советов" с предложением никто не выходил. Откуда взяли, что мы кому-то отказали? Пусть делают предложение, мы сейчас открыты для всех. Да, общаемся с другими клубами, но с "Крыльями Советов" контактов не было. Читаю, что я хочу на чём-то заработать. Денис — мой близкий друг, в первую очередь я думаю о нём, а не о себе. Сейчас нам важно сделать правильный выбор, смена клуба — нормальная практика для футболистов. А по поводу того, что Денис отказал "Крыльям Советов" потому, что это не его уровень — полный бред.

С китайским клубом был долгий контакт, но мы не смогли договориться. Этот вариант, к сожалению, отпал», — цитирует Бабыря «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Макаров намерен сменить команду во время зимнего трансферного окна.