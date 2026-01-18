«Лион» и «Брест» встретятся в матче 18-го тура чемпионата Франции. Событие состоится 18 января в 22:45 мск.

«Лион» набрал ходу к середине сезона и сейчас победная серия команды составляет 5 поединков. 11 января клуб отпраздновал победу в 1/16 финала Кубка Франции, обыграв «Лилль» 2:1. Перед этим «олимпийцы» победили «Монако» 3:1 в матче Лиги 1.

«Бресту» такой стабильностью похвастаться пока не удается, тем не менее в декабре у команды было пару хороших результатов. Гости обыграли «Монако» и «Страсбур». В прошлом матче команда победила «Осер». Позволит ли «Брест» «Лиону» выйти на 4-е место?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

Коэффициенты букмекеров: 1.63 на победу «Лиона», 4.00 на ничью, 5.20 на победу «Бреста».

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Лиона» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лион» — «Брест» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

