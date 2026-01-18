Бывший наставник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах «красно-белых» под руководством Хуана Карлоса Карседо в нынешнем сезоне РПЛ.

Хуана Карлос Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Каким бы Карседо ни был стабильным и спокойным, ему волноваться не стоит. Он со "Спартаком" выше шестого места не поднимется в РПЛ. Если только "Балтика" не начнёт всё проигрывать, может быть, пятыми будут. Он ничем не рискует, запас очков большой, ниже не опустится.

Выше? Может теоретически подняться на одно место. У него идеальное время для работы. Не вижу, что он что-то выиграет. В этой ситуации сейчас любой тренер, который придёт в "Спартак", выше пятого-шестого места не поднялся бы», — сказал Гладилин Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 29-ю очками в активе.