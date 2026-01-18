Матч 20-го тура чемпионата Испании «Хетафе» и «Валенсия» померяются силами на стадионе «Колизей». Игра состоится 18 января в 16:00 мск.
«Хетафе» давно не побеждает и хочет наконец-то прервать эту серию. Однако хозяевам предстоит справиться с мотивированной «Валенсией», которая сегодня постарается покинуть зону вылета. «Бэтмены» отстают от спасительной 17-й строчки всего на 2 пункта.
«Валенсия» выиграла 3 из 5 последних матчей против «Хетафе». Однако это было на «Месталье». В Хетафе клуб не побеждает с 2018 года. Удастся ли валенсийцам сегодня добыть историческую победу и подняться из зоны вылета?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 2.65 и 3.25 на победу команд, 2.70 на ничью.
- Прогноз искусственного интеллекта: матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.