Испанский футбольный клуб «Жирона» объявил о подписании арендного соглашения с 20-летним аргентинским полузащитником Клаудио Эчеверри, который ранее выступал за «Манчестер Сити». Срок аренды рассчитан до конца текущего сезона.

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

Эчеверри начал сезон в аренде в леверкузенском «Байере», где провел 11 матчей в рамках чемпионата Германии и Лиги чемпионов. В этих играх он отметился одной результативной передачей.

С января 2024 года права на игрока принадлежат «Манчестер Сити». За этот клуб Эчеверри сыграл три матча и забил один гол. Его контракт с английским клубом действует до лета 2028 года.