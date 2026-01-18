Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о первых днях сборов в новой команде.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Всем привет! Пару дней тренировок уже позади. Привыкаю к новым цветам и команде. Со многими ребятами знаком ещё по сборной. Атмосфера рабочая! Потихоньку втягиваюсь», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

В воскресенье «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА. Соглашение с 26‑летним игроком рассчитано до конца сезона‑2028/29.

В составе ЦСКА Дивеев провел 203 матча, забил 20 голов и сделал пять результативных передач.

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.