Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц прокомментировал ничью своей команды с «Бернли» (1:1) в рамках 22-го тура АПЛ.

Флориан Вирц globallookpress.com

«Да, очень расстраивает результат. Думаю, как вы и сказали, у нас было много шансов — достаточно шансов, чтобы решить исход игры в самом начале. Сегодня мы их упустили. Так что очень обидно. Возможно, несколько раз мы могли бы действовать немного лучше. Но нам также немного не повезло в нескольких моментах — особенно с голом Уго Экитике. Но нам нужно лучше играть перед воротами. Думаю, больших голевых моментов было не так уж много, но в итоге мы забили один гол, и этого сегодня оказалось недостаточно.

Ничего не можем извлечь из этого матча — это как поражение. Когда у нас было столько ударов и столько в створ, я думаю, мы должны были забить больше голов. Но бывают такие дни — пытаешься сделать всё, но в итоге ничего не получается. Мы взяли только одно очко, но я могу лишь сказать, что в следующей игре мы снова постараемся сыграть лучше», — приводит слова Вирца пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.