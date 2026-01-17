«Тоттенхэм» уступил дома «Вест Хэму» в матче 22-го тура АПЛ — 1:2.
Крисенсио Саммервилл вывел гостей вперед на 15-й минуте. Кристиан Ромеро сравнял счет на 63-й минуте.
Каллум Уилсон забил на 90+3-й минуте и принес победу «Вест Хэму».
Результат матча
ТоттенхэмЛондон1:1Вест ХэмЛондон
0:1 Крисенсио Саммервилл 15' 1:1 Кристиан Ромеро 64'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Бен Дэвис (Джед Спенс 19'), Педро Порро, Конор Галлахер, Арчи Грей (Ив Биссума 46'), Ксави Симонс, Вильсон Одобер (Лукас Бергвалль 90'), Матис Тель (Доминик Соланке 62'), Рандаль Коло Муани
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Пабло (Родригес Гидо 79'), Оливер Скарлз, Жан-Клер Тодибо, Константинос Мавропанос, Аарон Ван-Биссака, Валентин Кастеллано (Макс Килман 90'), Матеуш Фернандеш (Каллум Уилсон 90'), Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн, Tomas Soucek
Жёлтые карточки: Бен Дэвис 19', Арчи Грей 39', Кристиан Ромеро 45+1', Микки ван де Вен 57', Джед Спенс 78' — Валентин Кастеллано 1', Джаррод Боуэн 52', Tomas Soucek 72'
«Вест Хэм» поднялся на 18-е место, набрав 17 очков. «Тоттенхэм» с 27 баллами остался на 14-й позиции в АПЛ.