17 января в Севилье состоится матч 20-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Вильярреалом». Игра начнется в 23:00 мск.
«Бетис» с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. В прошлом поединке севильцы сыграли вничью с «Овьедо», что сохранило им 6-е место. Однако в этом туре хозяева находятся в зоне риска.
«Вильярреал» идет третьим в таблице, у него 41 очко. «Желтые» комфортно себя чувствуют и при любом раскладе вылет из зоны ЛЧ им не грозит. У команды 4 победы в 5 матчах турнира. Последним результатом гостей является победа 3:1 над «Алавесом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.50.
- Букмекеры предлагают 2.65 и 2.55 на победу команд в матче, ничья оценивается коэффициентом 3.50.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Вильярреала» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.