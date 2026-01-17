«Осасуна» одолела «Овьедо» (3:2) в матче 20-го тура испанской Примеры.

В составе гостей голы забили Федерико Виньяс на 40-й минуте и Альберто Рейна на 68-й минуте.

У «Осасуны» дубль оформил Анте Будимир, отличившись на 45-й и 76-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Виктор Муньос на 90+2-й минуте.

Результат матча Осасуна Памплона 3:2 Овьедо Овьедо 0:1 Федерико Виньяс 40' 1:1 Анте Будимир 45' 1:2 Альберто Рейна 68' 2:2 Анте Будимир 76' 3:2 Виктор Муньос 90+2' Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье ( Флавиен Бойомо 73' ), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо ( Икер Муньос 73' ), Хавьер Галан, Лукас Торро ( Энрике Барха 73' ), Мойсес Гомес ( Рауль Гарсия 64' ), Рубен Гарсия, Аймар Орос ( Асьер Осамбела 90' ), Виктор Муньос, Анте Будимир Овьедо: Аарон Эскандель, Рахим Альхассан, Давид Костас, Оиер Луэнго, Лукас Аихадо ( Тьяго Борбас 90' ), Альберто Рейна, Сантьяго Коломбатто ( Леандер Дендонкер 71' ), Кваси Сибо ( Николас Фонсека 71' ), Федерико Виньяс, Ильяс Чайра, Хессем Хассан ( Лука Илич 86' ) Жёлтые карточки: Рубен Гарсия 77' — Кваси Сибо 7', Ильяс Чайра 22', Давид Костас 36', Николас Фонсека 85' Красная карточка: Алехандро Катена 90+5' (Осасуна)

Статистика матча 5 Удары в створ 5 6 Удары мимо 6 51 Владение мячом 49 3 Угловые удары 6 0 Офсайды 2 14 Фолы 15

После этого матча «Осасуна» занимает 11-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Овьедо» — на последней 20-й позиции с 13-ю баллами.