«Осасуна» одолела «Овьедо» (3:2) в матче 20-го тура испанской Примеры.
В составе гостей голы забили Федерико Виньяс на 40-й минуте и Альберто Рейна на 68-й минуте.
У «Осасуны» дубль оформил Анте Будимир, отличившись на 45-й и 76-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Виктор Муньос на 90+2-й минуте.
Результат матча
ОсасунаПамплона3:2ОвьедоОвьедо
0:1 Федерико Виньяс 40' 1:1 Анте Будимир 45' 1:2 Альберто Рейна 68' 2:2 Анте Будимир 76' 3:2 Виктор Муньос 90+2'
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье (Флавиен Бойомо 73'), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо (Икер Муньос 73'), Хавьер Галан, Лукас Торро (Энрике Барха 73'), Мойсес Гомес (Рауль Гарсия 64'), Рубен Гарсия, Аймар Орос (Асьер Осамбела 90'), Виктор Муньос, Анте Будимир
Овьедо: Аарон Эскандель, Рахим Альхассан, Давид Костас, Оиер Луэнго, Лукас Аихадо (Тьяго Борбас 90'), Альберто Рейна, Сантьяго Коломбатто (Леандер Дендонкер 71'), Кваси Сибо (Николас Фонсека 71'), Федерико Виньяс, Ильяс Чайра, Хессем Хассан (Лука Илич 86')
Жёлтые карточки: Рубен Гарсия 77' — Кваси Сибо 7', Ильяс Чайра 22', Давид Костас 36', Николас Фонсека 85'
Красная карточка: Алехандро Катена 90+5' (Осасуна)
После этого матча «Осасуна» занимает 11-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Овьедо» — на последней 20-й позиции с 13-ю баллами.