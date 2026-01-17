Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал уход защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

Игорь Дивеев
Игорь Дивеев globallookpress.com

«Работаем, уже втянулись.  Тяжело, конечно, но без этого никуда.  Конкуренция в стартовом составе только к лучшему.  Это здорово.  У нас хорошая команда.  Будем набирать кондиции и стараться показать в сезоне, что подготовили.

У нас есть ребята, которые прибавят, надеюсь.  Незаменимых игроков нет.  Наверное, кроме Месси и Роналду.  Понятно, что без Дивеева будет сложно, но постараемся с этим справиться.  Может, купят какого‑то центрального защитника, но пока мы тренируемся и только набираем форму.  Всё будет нормально», — цитирует Облякова «Матч ТВ».

ЦСКА занимает 4-е место, набрав 36 очков за 18 туров.