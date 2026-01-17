Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал уход защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Работаем, уже втянулись. Тяжело, конечно, но без этого никуда. Конкуренция в стартовом составе только к лучшему. Это здорово. У нас хорошая команда. Будем набирать кондиции и стараться показать в сезоне, что подготовили.

У нас есть ребята, которые прибавят, надеюсь. Незаменимых игроков нет. Наверное, кроме Месси и Роналду. Понятно, что без Дивеева будет сложно, но постараемся с этим справиться. Может, купят какого‑то центрального защитника, но пока мы тренируемся и только набираем форму. Всё будет нормально», — цитирует Облякова «Матч ТВ».

ЦСКА занимает 4-е место, набрав 36 очков за 18 туров.