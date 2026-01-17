Туринский «Ювентус» провел встречу с окружение форварда «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета и они прошли довольно успешно, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, французский нападающий не намерен продлевать истекающее летом 2027 соглашение с лондонским клубом и хочет сменить обстановку.

Сумма сделки оценивается в € 20-25 млн, а Матета станет в «Ювентусе» заменой Душану Влаховичу, с которым не могут договориться о новом контракте.

В этом сезоне Матета сыграл 32 матча, забил в них 10 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее интерес к нему проявляли «Милан» и «Манчестер Юнайтед».