Итальянская «Аталанта» хочет сохранить в своем составе нападающего Адемолу Лукмана до конца чемпионата, информирует издание Calciomercato.

Адемола Лукман globallookpress.com

В клубе рассматривают возможность продажи нигерийца, но за сумму не менее € 40 млн. Также руководство бергамасков подчеркивает, что недавний переход Джакомо Распадори из «Атлетико» никак не связан с возможным уходом Лукмана.

Сейчас главный интерес к нигерийскому форварду проявляет «Фенербахче», который был готов предложить аренду за € 5 млн с обязательным выкупом за € 37 млн. Бергамаски же настаивают на полноценном трансфере сразу.

В этом сезоне Лукман сыграл 16 матчей, забил в них 3 гола и сделал один ассист.