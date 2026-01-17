«Лидс» одолел «Фулхэм» (1:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев единственный гол забил Лукас Нмеча на 90+1-й минуте.

Результат матча

ЛидсЛидсЛидс1:0ФулхэмФулхэмЛондон
1:0 Лукас Нмеча 90+1'
Лидс:  Карл Дарлоу,  Джеймс Джастин,  Джо Родон,  Паскаль Стрёйк,  Джейден Богл (Ао Танака 81'),  Бренден Ааронсон (Себастиан Борнау 90'),  Этан Ампаду,  Илия Груев (Лукас Нмеча 81'),  Габриэль Гудмундссон,  Доминик Калверт-Льюин,  Ноа Окафор (Вильфред Ньонто 70')
Фулхэм:  Бернд Лено,  Энтони Робинсон,  Хорхе Куэнка,  Йоаким Андерсен,  Тимоти Кастань,  Эмиль Смит-Роу (Джошуа Кинг 77'),  Гарри Уилсон (Джона Куси-Асаре 88'),  Райан Сесеньон (Кевин 65'),  Сандер Берге,  Саша Лукич (Томас Кейрни 66'),  Рауль Хименес (Исса Диоп 88')
Жёлтые карточки:  Этан Ампаду 41'  —  Тимоти Кастань 27',  Саша Лукич 28',  Гарри Уилсон 56',  Хорхе Куэнка 87',  Джона Куси-Асаре 90+5'

После этого матча «Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе.  «Фулхэм» — на 10-й строчке с 31-м баллом.