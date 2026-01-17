После этого матча «Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 10-й строчке с 31-м баллом.

В составе хозяев единственный гол забил Лукас Нмеча на 90+1-й минуте.

