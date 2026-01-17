«Лидс» одолел «Фулхэм» (1:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
В составе хозяев единственный гол забил Лукас Нмеча на 90+1-й минуте.
Результат матча
ЛидсЛидс1:0ФулхэмЛондон
1:0 Лукас Нмеча 90+1'
Лидс: Карл Дарлоу, Джеймс Джастин, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Джейден Богл (Ао Танака 81'), Бренден Ааронсон (Себастиан Борнау 90'), Этан Ампаду, Илия Груев (Лукас Нмеча 81'), Габриэль Гудмундссон, Доминик Калверт-Льюин, Ноа Окафор (Вильфред Ньонто 70')
Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Хорхе Куэнка, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Эмиль Смит-Роу (Джошуа Кинг 77'), Гарри Уилсон (Джона Куси-Асаре 88'), Райан Сесеньон (Кевин 65'), Сандер Берге, Саша Лукич (Томас Кейрни 66'), Рауль Хименес (Исса Диоп 88')
Жёлтые карточки: Этан Ампаду 41' — Тимоти Кастань 27', Саша Лукич 28', Гарри Уилсон 56', Хорхе Куэнка 87', Джона Куси-Асаре 90+5'
После этого матча «Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 10-й строчке с 31-м баллом.